شركة بن جمعة موتورز تعرض سيارة MINI Countryman.. وهذه مواصفاتها

تفاصيل اطلاق سراح منسّق اعتصام الكامور

عاجل: تورط طرف سياسي في قضية نفايات إيطاليا..وهذه التفاصيل..

عاجل: ” قضاء ليلة في الانعاش في المصحّات الخاصّة يُكلّف بين1600 و 2000دينار”

سعيد يلتقي الغنوشي والمشيشي: “الخلافات داخل المجلس النيابي أو خارجه لا يجب أن تمثل عقبة أمام المصادقة على قانون المالية”

2020/11/18 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

مثّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والوضع الصحي في البلاد، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ظهر الأربعاء بقصر قرطاج، بكل من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وشدد رئيس الدولة، خلال اللقاء، على “استمرار المرافق العمومية، وعلى ألا تمثل الخلافات داخل المجلس النيابي أو خارجه عقبة أمام المصادقة على قانون المالية”، الذي قال إنه “لا يمكن أن يكون فرصة لأي كان لحسم خلافات بين عدد من الأطراف السياسية”، وفق ما نقله بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

وبيّن رئيس الجمهورية أن “هذا اللقاء هو رسالة للجميع مفادها أن الدولة لا بد أن تستمر،ّ ولابد من إيجاد تصوّر جديد لحل القضايا الحقيقية للشعب التونسي، وهي قضايا اقتصادية واجتماعية في المقام الأول”، حسب المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn