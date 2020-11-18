سوسة-كوفيد 19: تسجيل حالتي وفاة و69 إصابة جديدة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس “كورونا”، اليوم الاربعاء، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة منذ إعادة فتح الحدود (27 جوان 2020) الى 193 حالة وفاة والى 201 حالة وفاة منذ اول ظهور للوباء.

وكشفت الإدارة الجهوية عن تسجيل 69 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم أيضا تم احصاؤها بعد القيام بـ222 تحليل مخبري ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ اعادة فتح الحدود الى 6835 إصابة والى 6924 منذ بداية الجائحة.

وتبقى كل من معتمديتي مساكن وسوسة جوهرة ذات خطورة مرتفعة في نسق تفشّي الفيروس بأعداد هامة يوميا، حيث سجلت مساكن اليوم 29 إصابة جديدة وسجلت سوسة جوهرة 10 إصابات جديدة.

وبلغ عدد حالات الخروج من الحجر الصحي، وفق اخر تحيين ومنذ تاريخ إعادة فتح الحدود، 3364 حالة بينما لا يزال وفق ذات التحيين 3278 مصابا خاضعا للمتابعة الطبية.

ويقيم حاليا 121 مصابا بكوفيد 19 من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 37 باقسام الإنعاش، بالاضافة الى 15 مريضا من ولايات أخرى.