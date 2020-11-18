قبلي-كوفيد19: الوضع الصحي بالمستشفى الجهوي بات صعبا للغاية نتيجة الحصيلة اليومية غير المسبوقة لوفيات الفيروس

أفاد الكاتب العام للنقابة الاساسية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة بقبلي، الدكتور صلاح الدين حمزة، بأن الوضع الوضع الصحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بات صعبا للغاية في ظل العدد غير المسبوق في الوفيات المسجلة يوميا جراء الاصابة بفيروس “كورونا”.

وأشار، في تصريح لـ”وات”، الى اشكالية توافد الزوار على هذه المؤسسة الصحية دون الوعي بخطورة الموقف والاشكاليات التي يعانيها الاطار الطبي بسبب تفشي العدوى بالمستشفى الجهوي.

وأكد على تفاقم الاشكاليات التي بات يعانيها المستشفى الجهوي على غرار فقدان أكياس نقل جثامين المتوفين بالفيروس، علاوة على تعدد الاصابات بالفيروس المسجلة في صفوف الاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية والعملة.

وتوجّه بنداء قصد اعلان ولاية قبلي ولاية منكوبة جراء تفشي الوباء مع التشدّد في محاسبة كافة المستهترين بصحة المواطنين وعدم الاتكال فقط على وعي المواطن للتوقي من اجل الحد من انتشار الفيروس.