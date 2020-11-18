نابل: تسجيل 121 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أسفرت نتائج التحاليل المخبرية للتقصي حول فيروس “كورونا “المستجد، الواردة اليوم الاربعاء، على الادارة الجهوبة للصحة، والبالغ عددها 286 تحليلا، عن تسجيل 121 إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات بالجهة إلى 5420 إصابة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية، عمر السليمي.

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة إلى 129 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، وهي تعود لامراة أصيلة معتمدية تاكلسة في العقد الثامن من عمرها.

وأضاف، أن المرأة المذكورة، توفيت بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس بتونس العاصمة، أين كانت تقيم منذ 5 أيام، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس بعد إخضاعها للتحليل إثر وفاتها.

وأبرز السليمي، أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع بالجهة ليبلغ 1403 حالات، من بينها 86 حالة تقيم بالمؤسسات الاستشفائية، لافتا إلى أن مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، بلغ 3888 حالة، من بينهم 115 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.