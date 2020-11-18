وزارة الصحة: 96 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و1450 حالة إصابة

أحصت وزارة الصحة، بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، 96 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد ـ19 تم الإبلاغ عنها، و1450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إثر إجراء 4274تحليلا مخبريا، حسب البلاغ اليومي المتعلق بتطورات الوضع الوبائي لكوفيد ـ19 بتونس.

وأفادت الوزارة في البلاغ الذي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها منذ فيفري 2020، ارتفع إلى 2541 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات المكتشفة خلال ذات الفترة إلى 83772 حالة، تعافى منها إلى غاية 17 نوفمبر الجاري 58229حالة. كما سجلت الوزارة يوم 17 نوفمبر الجاري، التكفل بـ 1548 مصابا بالفيروس بالمستشفيات، من بينهم 291 مريضا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، و125 مصابا تحت التنفس الاصطناعي.