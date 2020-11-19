هام: ارتفاع ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة ب 17% .. وهذه قيمتها



أفاد اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، حسن بالضياف المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية، أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 تقدر ب169 مليون دينار.

وأضاف حسن بالضياف أثناء جلسة استماع في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، أن الميزانية تتوزع بين 124مليون دينار نفقات تأجير و 25.5 مليون دينار نفقات تسيير و8.5 مليون دينار مصاريف مخصصة لقمة الفرنكفونية و3.3 مليون دينار نفقات تدخل و7.1 مليون دينار نفقات استثمار.

وتابع أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 تطورت بنسبة 17% بالمقارنة مع سنة 2020، ودون اعتبار الاعتمادات المخصصة لقمة الفرنكفونية فإن نسبة تطور الاعتمادات الفعلية لرئاسة الجمهورية تُقدر بـ 11%.