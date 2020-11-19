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خدمة بريدية جديدة تخص جرايات المتقاعدين الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

2020/11/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أحدث البريد التونسي خدمة جديدة لفائدة المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية(CNRPS)
بعنوان “سهلي جرايتي” لتمكينهم من صرف جراياتهم انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي

ويمكن للمعنيين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة بداية من شهر نوفمبر 2020 بالاعتماد على الحساب الافتراضي الذي تم تمكينهم منه سابقا.
وللحصول على جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من الموزعات الآلية للأوراق المالية للبريد التونسي يكفي الحرفاء القيام بالمراحل التالية:

الضغط على الزر “سحب دون بطاقة”،
إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية،
إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة من الحساب الافتراضي،
إدخال الرقم السري الذي يصلهم بصفة حينية بواسطة إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الجوال،
اختيار المبلغ المزمع سحبه وتأكيد عملية السحب.
وسيتم في مرحلة ثانية تمكين المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “سي ان اس اس ” سحب جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي وذلك حسب نفس الطريقة.
وللمزيد من الإيضاحات والإجابة عن تساؤلاتهم يمكن للمنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الاتصال بمركز خدمة الحرفاء 1828 خدمة رقم 2 أو 3.

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