نابل: تسجيل 3 وفيات جديدة و 97 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، الخميس، بأن ولاية نابل سجلت 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 135 حالة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح مساء الخميس لمراسلة “وات” بالجهة، أن حالة الوفاة الأولى تعود لامرأة أصيلة معتمدية دار شعبان الفهري تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من أمراض مزمنة. وقد توفيت صباح اليوم بقسم العزل بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل أين كانت تقيم منذ أمس الاربعاء.

وأضاف أن حالة الوفاة الثانية تتعلق بطبيب أصيل معتمدية الحمامات يبلغ من العمر 58 سنة ويعاني من أمراض مزمنة، وقد توفي الاربعاء بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس العاصمة أين كان يقيم منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن حالة الوفاة الثالثة تعود لرجل سبعيني أصيل معتمدية نابل يعاني من أمراض مزمنة، وقد توفي بقسم الانعاش بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة منذ يوم 16 نوفمبر الجاري.

وبين، أنه تم تسجيل 97 حالة إصابة محلية جديدة على إثر القيام ب253 تحليلا مخبريا ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 5517 حالة من بينها 1398 حالة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس.

وذكر السليمي أن مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، يبلغ 3986 حالة من بينها 98 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال الساعاات الأربع وعشرين الأخيرة.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة إلى 21 حالة بمعتمدية نابل و16 بمعتمدية الحمامات و12 بمعتمدية بني خيار و11 بمعتمدية قليبية و7 حالات بكل من معتمديتي قرمبالية ومنزل تميم و5 حالات بمعتمديات سليمان وقربة ودار شعبان الفهري و3 حالات بمعتمدية الهوارية وحالتين بمعتمدية الميدة وحالة وحيدة بمعتمديات وبني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب.