توننداكس يواصل توجهه صعودا ويتجاوز عتبة 1700 نقطة مجددا في اقفال الخميس

واصل توننداكس توجّهه صعودا متجاوزا عتبة 6700 نقطة مجددا (6739،13 نقطة) بعد تحقيقه زيادة بنسبة 0،33 بالمائة، بحسب الوسيط بالبورصة “تونس للأوراق الماليّة”.

وشهدت الحصّة حركيّة على مستوى المعاملات اذ قدّرت قيمتها ب10،4 مليون دينار. وكانت أسهم اسمنت قرطاج ويونيماد وأوروسيكل الأكثر تبادلا.

وتمكن سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور من تحقيق أعلى نسبة ارتفاع بعد زيادة بنسبة 6 بالمائة ليصل سعر السهم إلى 64،290 دينارا، وسط مبادلات بقيمة 140 ألف دينار.

وواصل سهم الشركة الصناعيّة للاجهزة والالات الكهربائيّة نهجه التصاعدي وقفز سعر السهم بنسبة 4،3 بالمائة ليصل إلى 3،920 دينار مع تحقيق معاملات بقيمة 603 ألف دينار. وللتذكير فقد تراجع رقم أعمال المؤسّسة الأم للمجموعة بنسبة 27 بالمائة ليصل الى قيمة 20،7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وكان سهم المعامل الآلية بالساحل الأقل أداء خلال الحصّة، الخميس، اذ تقهقر سعره بنسبة 2،9 بالمائة ليقفل عند قيمة 1 دينار.

وتحت تأثير جني الأرباح فقد سهم يونيماد نسبة 0،3 بالمائة من قيمته ليصل سعره إلى 10،070 دينار ليكون معدل تطور السهم منذ بداية سنة 2020 في حدود 7،5 بالمائة.

وكان سهم اسمنت قرطاج نجم الحصة بعد تحقيق معاملات بقيمة 2 مليون دينار اي ما يمثل 19 بالمائة من القيمة الجملية للمعاملات. وتطور سعر السهم بنسبة 2،8 بالمائة لينهي الحصة عند سعر 1،840 دينار.