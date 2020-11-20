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القصرين: الإعلان عن نجاح تلميذتين في امتحان الباكالوريا بعد رسوبهما في الدورة الفارطة

2020/11/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تلقت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، اليوم الجمعة، بلاغا من الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية، مفاده نجاح تلميذتين تدرسان بالباكالوريا في المعهد الثانوي “إبن شرف” بتالة، وحصولهما على شهادة الباكالوريا، وذلك بعد إعلان رسوبهما خلال الدورة الفارطة بسبب حصولهما على صفر في مادة التربية البدنية، وفق ما أفاد به “وات”، المندوب الجهوي للتربية، المنصف القاسمي.

وبين القاسمي في تصريحه أن الادارة العامة للإمتحانات أعلنت اليوم عن نجاح التلميذتين، آية العيدودي وشيماء العصيدي، بعد التحري والتثبت في الوثائق المقدمة من طرفهما (إعفاء من مادة التربية البدنية)، وبعد إعادة إحتساب المعدلات وحذف الأصفار المسندة إليهما في مادة التربية البدنية، مما خول لهما النجاح في هذا الامتحان.

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