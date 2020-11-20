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البطولة الوطنية لكرة اليد – الترجي الرياضي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة النجم الرادسي

2020/11/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

يستهل الترجي الرياضي (حامل اللقب) حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة النجم الرادسي حسب ما اسفرت عنه عملية سحب القرعة الخاصة بروزنامة المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني أ لكرة اليد المقرر انطلاقها يوم 9 ديسمبر القادم.
وحسب النظام الجديد للبطولة، فقد تم توزيع الفرق ال21 المشاركة على اربع مجموعات. وسيتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة في اعقاب المرحلة الاولى الى مرحلة التتويج فيما تخوض بقية الفرق مرحلة التدارك.
وسيتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى في مرحلة التدارك الى قسم النخبة الممتازة (12 فريقا) في الموسم الرياضي القادم الى جانب فرق مرحلة التتويج.

وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى
– المجموعة الاولى /
النجم الساحلي – اولمبيك سليمان
بعث بني خيار – الملعب التونسي
سبورتينغ المكنين – معفى
– المجموعة الثانية /
الترجي الرياضي – النجم الرادسي
شبيبة الشيحية – هلال مساكن
نادي كرة اليد بقصور الساف – معفى
– المجموعة الثالثة /
جمعية الحمامات – جندوبة الرياضية
نادي كرة اليد بجمال – النادي البنزرتي
النادي الافريقي – معفى

المجموعة الرابعة / نادي ساقية الزيت – سهم منزل حر
مكارم المهدية – اتحاد منزل تميم
نسر طبلبة – اتحاد صيادة

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