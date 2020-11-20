الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في ظل تداعيات جائحة كورونا، من محاور لقاء رئيس الحكومة بالأمين العام لاتحاد الشغل

تناول لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد في ظل تداعيات فيروس كورونا وعددا من الملفات الاجتماعية القطاعية.

كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، الى “رؤية الحكومة للمسألة التنموية في الجهات والتي ستنبني على الشمولية والعدالة بين الجميع حسب الأولويات”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

وجدّد رئيس الحكومة تأكيده على الدور الفاعل للمنظمة الشغيلة في حلحلة الأوضاع الاجتماعية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم للانطلاق في الأولويات والإصلاحات الضرورية التي ينتظرها التونسيون.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان اللقاء مثل فرصة للوقوف على جملة من الملفات الاجتماعية الحارقة وبعض التوترات التي تشهدها بعض الجهات نتيجة لتداعيات انتشار جائحة كوفيد 19

ودعا الطبوبي إلى ضرورة تضافر الجهود وتشبيك المجهودات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة خاصة في ظل هذا الوضع الصعب عبر التسلح بالعزيمة والإرادة ونكران الذات، حسب ذات المصدر.