هكذا سيكون الطقس اليوم

يتواصل اليوم السبت نزول الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط البرد محليا حاضرة بأغلب الجهات.

ومن المنتظر أن تكون بكميات هامة بالشمال الغربي وبأقصى الشمال في مرحلة أولى، ومن ثم جهة الساحل اخر النهار واثناء الليل.

وتكون الأمكار بكميات هامة في حيز زمني وجيز مما قد ينجر عنه ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والقريبة من الاودية والسدود إضافة الي تشكل السيول، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الرياح قوية و تصل سرعتها إلى 70 كلم/س قرب السواحل كما تتجاوز 80 أثناء ظهور السحب الرعدية.

والبحر شديد الاضطراب إلى هائج فشديد الهيجان بالشمال.

وستشهد درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى بين 15 و19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات.