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هام: نحو تعديل الزمن المدرسي.. وهذه التفاصيل

2020/11/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال وزير التربية فتحي السلاوتي، خلال جلسة استماع بالبرلمان، أنّ المؤسسات التربوية تشكو من نقص العملة حيث تحتاح إلى 3500 عامل في حين أنّ الوزارة ستتعاقد فقط مع 500 عامل.

كما يشمل نقص الموارد البشرية القيمين والمرشدين التربويين الذي يترواح من 2000 الى 3000 بالاضافة الى تراجع نفقات الاستثمار بـ400 ألف دينار بالمقارنة مع العام الفارط، وفق تصريح الوزير.

وأكّد وزير التربية أنّه سيتمّ تعديل في الزمن المدرسي باعتبار أنّ عدد ساعات التدريس في تونس هو الأعلى بمعدل عام بلغ 36 ساعة في الأسبوع مقابل أقل عدد من حيث أسابيع التدريس على المستوى العالمي.

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