صفاقس-كوفيد19: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس وحالة وفاة وحيدة و132 حالة شفاء

سجلت ولاية صفاقس، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 258 تحليلا مخبريا منجزا بتاريخ يوم أمس الأحد وحالة وفاة وحيدة و132 حالة شفاء.

كما يرقد بقسم العناية المركزة بوحدة “كوفيد إنعاش” بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 16 مريضا وبقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 79 مصابا وبالمصحات الخاصة 33 مصابا.

وبحسب الإحصائيات التي تضمنها الكشف الأخير الخاص بالحالة الوبائية في الجهة، بلغ إجمالي الوفيات إلى اليوم 162 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المسجلة 6020 إصابة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 4863 حالة. كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد التحاليل المخبرية المنجزة لتقصي الفيروس في الجهة بلغ الآن 26 ألفا و874 تحليلا.