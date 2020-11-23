القصرين: الوضع الوبائي بالوسط المدرسي يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”

أفاد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، منصف القاسمي، اليوم الاثنين، بأن الوضع الوبائي في الوسط المدرسي بالجهة يشهد تطوّرا ملحوظا من حيث عدد الإصابات جراء فيروس ” كورونا” المستجد، مرجعا ذلك إلى عدم توفّر الحد الأدنى المطلوب من الإلتزام بمقتضيات البرتوكول الصحي خصوصا أمام المؤسسات التربوية وفي محيطها.

وبيّن القاسمي، في تصريح لـ(وات) أن حصيلة الإصابات بوباء “كوفيد 19” في الوسط المدرسي بالقصرين بلغت، منذ مطلع العودة المدرسية إلى حدود يوم أمس الأحد ، 133 حالة إصابة في صفوف تلاميذ وإطارات تربوية واداريين وعملة، منها 6 إصابات رصدت أمس بكل من المدرسة الإبتدائية “وادي الرشح ” بمعتمدية فوسانة (إطار تربوي )، وبالمدرسة الابتدائية الخاصة “أمان سكول” بمنطقة بوزقام في معتمدية القصرين الجنوبية( تلميذ)، وباعدادية الزهور بمعتمدية الزهور(تلميذة )، وبمعهد أبي القاسم الشابي بالقصرين المدينة (تلميذة)، وبمعهد القصرين (تلميذ) .

وذكر من جهة أخرى، أنه تم أمس تسجيل أول حالة وفاة بهذا الوباء في الوسط المدرسي بالجهة لمدير مدرسة تلابت في معتمدية فريانة، مؤكدا أن المندوبية تتابع باستمرار حالات الإصابة وشبهات الإصابة داخل المؤسسات التربوية وتحاول أن تتدخل في الإبان لوضع كل الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي الى حين صدور نتائج تحاليلهم، وذلك عبر التنسيق اليومي مع المصالح الصحية.

ودعا القاسمي بالمناسبة كافة الإطارات التربوية والتلاميذ والأولياء إلى مزيد الحرص على إحترام مقتضيات البرتوكول الصحي من إرتداء الكمامات وتكريس التباعد الجسدي للتوقي من مخاطر الفيروس التي أخذت في الإرتفاع تدريجيا بما يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مؤسسات تربوية، آملا أن لا يقع ذلك في ظلّ السنة الدراسية الإستثنائية.