سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة و16 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 17 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالة وفاة و16 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات في الجهة الى 1564 حالة(25 مستوردة والباقي محلية)، منها 1113 حالة شفاء و65 حالة وفاة، بحسب المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الاحمدي.

وأوضح الأحمدي، في تصريح لـ”وات”، أن حالات الاصابة المسجلة اليوم تتوزع على معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ8 اصابات، وبئر الحفي بـ3 اصابات، وسيدي بوزيد الشرقية بـحالتين، وايضا المكناسي بـحالتين واخيرا حالة وحيدة بكل من السبالة وجلمة.

هذا وقد بلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 7729 تحليلا بعد رفع17 عينة اليوم الاثنين.