المنستير: نزول كميات هامّة من الأمطار وتوقّعات بتحسن مخزون السدود

سجلت ولاية المنستير خلال 24 ساعة وإلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين كميات هامّة من الأمطار كان أقصاها 101 مم بمعتمدية بني حسان وأدناها 26 مم بالوردانين، وفق ما أفاد به رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير محمّد الوهيبي.

وأضاف الوهيبي، في تصريح لـ”وات”، أن كميات الأمطار المسجلة بالجهة خلال شهر نوفمبر الجاري ستكون ذات تأثير إيجابي على الغطاء النباتي، وغابات الزياتين والنمو الخضري للزيتون، وعلى المخزون المائي في السدود والبحيرات الجبلية والموائد المائية، باعتبار أنّ نسبة تعبئة السدود في الأيام الفارطة بلغت 38 في المائة و39 في المائة والتي تعدّ نسبة متدنية.

وعاشت ولاية المنستير فترة شح في الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة منذ النصف الثاني من أكتوبر المنقضي وإلى غاية الأيام الأخيرة من نوفمبر الجاري، ما أثّر سلبا على العديد من الزراعات المطريّة والسقويّة وعلى الغطاء النباتي وعلى المخزون المائي، حسب ذات المصدر.

وكات الجهة قد عرفت خلال النصف الأوّل من شهر سبتمبر 2020 نزول كميات قياسية من الأمطار تجاوزت المعدل الشهري، تلتها فترة صعبة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار وهي خصائص تميذز فترة التغييرات المناخية.