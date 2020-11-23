نابل: تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة بـ7 حالات

قال مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، أن الجهة سجلت، اليوم الاثنين، 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، ليبلغ إجمالي الوفيات 155 حالة، مشيرا الى أنها أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وأوضح، السليمي، في تصريح لمراسلة (وات)، أن الجهة سجلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 12 حالة وفاة جديدة، 5 حالات تم تسجيلها يوم أمس الاحد، و7 حالات اليوم الاثنين.

وتتوزع حالات الوفاة الاخيرة المسجلة والتي تتعلق بأشخاص تتراوح أعمارهم بين 51 و80 سنة، على معتمدية منزل تميم (3 حالات)، وقليبية (01 حالة)، ومنزل بوزلفة (1 حالة)، وبوعرقوب (1 حالة) ودار شعبان الفهري (01 حالة تعود لرجل من جنسية فرنسية) .