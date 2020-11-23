اجتماع رؤساء الكتل ينظر في مشروع لائحة قدمها رئيس كتلة الإصلاح لإدانة “الخطاب غير المسؤول” في البرلمان

خصص اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد اليوم الإثنين، للنظر في مشروع لائحة قدمها رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي تهدف الى إدانة “الخطاب غير المسؤول” داخل مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ أصدره المجلس.

وقرر اجتماع رؤساء الكتل، الذي أشرفت عليه النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، تحديد تاريخ 26 نوفمبر 2020 كأجل لتقديم مقترحات كتابية من قبل الكتل بخصوص هذه اللائحة و30 نوفمبر 2020 لإعداد صيغتها النهائية التي ستعرض على مكتب المجلس، لتحديد موعد عرضها على الجلسة العامة.

وتهدف اللائحة إلى إدانة الخطاب غير المسؤول المتضمن للعنف اللفظي أو الرمزي داخل المجلس ودعوة كل النواب إلى الالتزام بسلوك حضاري وخطاب يعكس مكانة النائب كسلطة ناطقة باسم الشعب وفقا لضوابط أخلاقية تُضفي مزيدا من النجاعة على العمل النيابي وتحد من المظاهر المسيئة لصورة النائب والمجلس.

وقدّم الحاضرون ملاحظات من حيث شكل ومحتوى هذه اللائحة، مؤكّدين أهميتها في تنقية الأجواء وتجاوز العراقيل التي تقف أمام حسن سير المؤسسة البرلمانية.