منوبة: تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاثنين، 04 حالات وفاة بوادي الليل والمرناقية ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وفق معطيات صادرة عن الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وارتفع بذلك، عدد حالات الوفاة بفيروس “كورونا”، الى 141 حالة منذ بداية الجائحة، سجلت أعلى نسبة منها بمنوبة وطبربة بـ27 حالة لكل منهما، ثم دوار هيشر بـ24 حالة، ووادي الليل بـ23 حالة، والجديدة بـ19 حالة، والمرناقية بـ13 حالة، وبرج العامري بـ05 حالات، وأخيرا بحالتين (02) بالبطان.

وتعلقت حالات الوفاة المسجلة اليوم، برجل اصيل بجاوة من معتمدية وادي الليل، يبلغ من العمر 68 سنة، توفي يوم أمس الأحد، بمستشفى الرابطة وثبتت اصابته بالفيروس اليوم، كما سجلت منطقة الطاحونة بالمرناقية، حالة وفاة لشخص مسن.

وتعلقت حالة الوفاة الثالثة، بعاملة نظافة تعمل بجامعة منوبة وهي في الـ55 من عمرها، اصيلة القباعة بوادي الليل، وقد توفيت بمعهد صالح عزيز، امس الاحد، وثبت اصابتها بفيروس “كورونا” بعد اخضاع جثمانها للاختبار الطبي المعمول به، فيما فقدت معتمدية الجديدة احد متساكنيها، وهو مسن يبلغ من العمر 72 سنة توفي بمستشفى الرابطة، امس الاحد، بعد ثبوت اصابته بفيروس “كورونا”.

يذكر ان ولاية منوبة سجلت منذ بداية الجائحة، 1681 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، منها 675 حالة نشيطة، و870 حالة شفاء، مقابل 141 حالة وفاة.