تطاوين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منسق اعتصام الكامور ضو الغول

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق منسق اعتصام الكامور، ضو الغول.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين، قاسم مزقار، في اتصال هاتفي مع “وات”، بأن دورية أمنية أوقفت الليلة الماضية سيارة مخالفة لحظر الجولان، وفي الأثناء حلت سيارة أخرى بالمكان كان من ضمن ركابها ضو الغول، الذي ترجل نحو الدورية الأمنية وحاول التدخل في الموضوع ودعا الأعوان المباشرين إلى عدم اتخاذ أي اجراء أو تتبع في حق المخالف، وأصر على إطلاق سراحه.

وأوضح مزقار أن عون الأمن أصر بدوره على عدم الاستجابة لطلب ضو الغول، الذي قام بدفع العون وهدده بالذبح والقتل أمام زميله المرافق له وبقية أعوان فرقة التعزيز، التي التحقت بالمكان.

وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة أنه بمراجعة النيابة العمومية، التي أذنت بإيقاف ضو الغول والاحتفاظ به، تم جلبه اليوم الاثنين للمحكمة في الحالة التي هو عليها، وتم توجيه جملة من التهم إليه وإحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين لمقاضاته من أجل ذلك، وإصدار بطاقة ايداع في حقه.

وكان منسق اعتصام الكامور قد أوقف في وقت سابق من الأسبوع الماضي على خلفية اعتدائه على دورية ديوانية، وأصدرت في شأنه بطاقة تفتيش، وتم إطلاق سراحه بعد مثوله أمام حاكم التحقيق المتعهد بالقضية.