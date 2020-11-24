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قبلي: تسجيل 3 حالات وفاة و70 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية دوز، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 60 حالة، منها 59 حالة بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وأوضح، المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان حالات الوفاة المسجلة كانت “حالات موت مفاجئة” وقد تم التثبت من إصابتها بالفيروس بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

من جانب آخر، سجلت الجهة، 70 حالة ايجابية جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ اكتشاف اول حالة بالجهة، الى 1751 إصابة، منها 1640 تم تسجيلها إثر اعادة فتح الحدود موفى جوان المنقضي.

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