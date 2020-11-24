رابطة ابطال افريقيا : اللجنة الأولمبية المصرية تمنع رئيس الزمالك من حضور النهائي

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الثلاثاء تقريرا إلى الجامعة المصرية لكرة القدم, توصيها فيه بمنع حضور رئيس

نادي الزمالك, مرتضى منصور, نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين فريقه والأهلي, المقرر يوم الجمعة المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد عاقبت مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في أكتوبر الماضي, لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه, طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل, فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار بحجة حصانته البرلمانية”.

وغرمت ذات الهيئة, الرئيس المثير للجدل بقيمة مئة ألف جنيه مصري (حوالي 6400 دولار ) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها.

وأعلن منصور في وقت سابق نيته حضور نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الزمالك والأهلي.

من جهة أخرى, نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد, ما تردد عن إمكانية فرض حظر تجول تزامنا مع المباراة النهائية.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية إن “أي خبر لم ينشر على صفحة مجلس الوزراء هو خبر غير صحيح, ولسنا مسؤولين عنه, ولا صحة لما يتردد بشأن فرض حظر التجول ولا نية لدينا لفرضه”.

وسيكون النهائي الذي يقام يوم 27 نوفمبر الحالي, تاريخيا هذا الموسم, إذ أنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة, تأجلت في مناسبتين جراء تفشي وباء

”كوفيد-19″ في صفوف اللاعبين, والمرة الأولى التي يلتقي فيها فريقان من بلد واحد في تاريخ المنافسة.