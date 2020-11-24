الفلاح يبيع الكيلوغرام من اللحم ب14 دينارا والجزار يبيعه ب25

أكد فتحي بن عيسى فلاح ومربي عجول، وجود مغالطة كبيرة بخصوص ما قاله رئيس الغرفة الوطنية للحوم بمنظمة الأعراف صلاح الدين الفرشوي، “بأن تم توريد كميات من اللحوم لتغطية الحاجيات ولعدم وجود قطيع في تونس”.

وأضاف بن عيسى في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” أن كلغ اللحم عجول وصل ل20 دينار، و سعر سقيطة يبيعيه الفلاح بأسعار تتراوح بين 13 و14 دينار في حين أن عديد الجزارة يتعمدون بيعه بين 25 و30 دينارا، مشددا أن لديه 200 رأس عجول متوفرة وحاضرة حاليا للذبح والبيع.

وبين مربي العجول أن العرض أصبح اكثر من الطلب، ونسبة استهلاك اللحوم تراجعت داعيا في المقابل وزيرا التجارة والفلاحة لزيارة اسواق الدواب، لمعرفة الحقيقة مؤكدا بأن الفلاح يعرض قطيعه للبيع ولا من مشتري وفق تعبيره.

وندد بعملية توريد اللحوم، والتي اعتبرها خيانة للوطن، في ظل توفر القطيع، قائلا “هناك لوبي لحوم ما يحبش يرخص في اللحم”.