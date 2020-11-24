رضيعة تفارق الحياة اثر سقوطها في دلو ماء

توفيت اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة، إثر سقوطها في دلو ماء بمنطقة مغيلة من ولاية سيدي بوزيد، وفق تصريح عائلتها.



ووفق ما نقلته موزاييك اف ام فإن الرضيعة قد فارقت الحياة قبل وصولها إلى مستشفى سبيطلة من ولاية القصرين وقد تم تحويل جثتها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين للوقوف على أسباب الوفاة