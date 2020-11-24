نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و4 حالات وفاة أمس الاثنين، مقابل 30 حالة تعاف ارتفع معها عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة الى 1140 حالة متجاوزا عدد الحالات النشيطة والبالغة الى غاية اليوم 666 حالة، منها 659 حالة محل إيواء ذاتي، و7 حالات بالمستشفيات.

هذا وسجّلت الجهة منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1946 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 141 حالة وفاة، و1140 حالة شفاء.

ولاية توزر

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، صباح اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة لشخص حامل لفيروس “كورونا” ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الى 20 حالة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفعت حالات الإصابة الى 1206 حالات بعد تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة الى غاية أمس الاثنين من جملة 83 تحليلا مخبريا، في المقابل سجّلت الجهة حالات شفاء جديدة بلغت حتى اليوم 951 حالة.

ولاية الكاف

سجلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب 65 إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 70 حالة وعدد الاصابات المؤكدة إلى 2342 حالة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

هذا وارتفع عدد حالات التعافي من المرض إلى 1980 حالة، فيما لايزال 44 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم 3 أشخاص في أقسام الانعاش ويخضع 342 شخصا مصابا بالعدوى للحجر الصحي المنزلي.

ولاية زغوان

سجّلت مصالح الصحة بولاية زغوان اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و14 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 54 حالة وفاة، 96 بالمائة منها لأشخاص تجاوزت أعمارهم الـ60 سنة، ويرتفع إجمالي الإصابات إلى 1044 حالة منذ 27 جوان 2020 تاريخ فتح الحدود، منها 77 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.

ولاية المنستير

ارتفع مجموع الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير إلى 131 حالة إثر تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وجملة الإصابات إلى 5256 إصابة بعد رصد 57 حالة ايجابية توزعت إلى 12 إصابة بطبلبة، و9 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالمكنين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بزرمدين، وإصابتين بالبقالطة.

في المقابل، سجلت الجهة، 57 حالة تعاف جديدة ارتفع معها إجمالي حالات الشفاء إلى 3802 حالة منذ ظهور الوباء، علما وأن 28 ألفا و244 شخصا استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الاجباري، فيما يخضع حاليا للحجر الصحي الذاتي، 3145 شخصا، الى جانب 87 شخصا يخضعون للحجر الصحي الاجباري.

ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية دوز، و70 حالة ايجابية جديدة موزعة على مختلف المعتمديات، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 60 حالة (59 حالة منها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط)، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ اكتشاف اول حالة بالجهة، الى 1751 إصابة (1640 منها تم تسجيلها إثر اعادة فتح الحدود).

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة، اليوم الثلاثاء، 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الوباء الى 217 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، منها 209 حالات بعد إعادة فتح الحدود.

وسجلت الجهة كذلك 29 إصابة جديدة بالفيروس اظهرتها نتائج 156 عينة تحليل، تم رفعها يوم امس الاثنين، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 7212 إصابة منذ بداية الجائحة، منها 7123 إصابة منذ إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، كما ارتفع عدد الإصابات في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي بدوره الى 432 إصابة، بعد تسجيل إصابة جديدة، اليوم، فيما مازال عدد الأشخاص الذين استكملوا فترة الحجر الصحي مستقرا في حدود 3502، ويخضع حاليا 3412 مصابا للمراقبة والمتابعة الطبية.

ويرقد، حاليا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة 106 مصابين من اصيلي الجهة و16 مريضا من ولايات أخرى، من بينهم 32 في حالة انعاش.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 10حالات شفاء جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الفيروس في الجهة الى 1593 حالة من بينها 1123 حالة شفاء و65 حالة وفاة

وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية بـ15 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـحالتين، والمزونة، وبئر الحفي، والمكناسي، والسبالة بـحالة واحدة لكل منها، وسيدي علي بن عون بـ3 حالات، وأولاد حفوز بـ5 حالات.

ولاية المهدية

رصد الفريق الطبي المكلف بمتابعة جائحة “كورونا” بولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، 29 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 50 عينة تحليل، توزعت إلى 15 بالدائرة الصحية بالسواسي، و7 بالجم، ومثلها بالمهدية، مقابل 53 حالة شفاء ارتفع معها العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 1093 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة بالجهة، 1648 منها 52 حالة وفاة و503 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية تطاوين

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين 47 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، توزّعت إلى 21 حالة في تطاوين الشمالية، و16 في تطاوين الجنوبية، و6 في غمراسن، وحالتين في كلّ من بني مهيرة ورمادة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 748 حالة (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

وارتفع أيضا إجمالي عدد الوفايات الى 56 حالة، بعد أن شهدت معتمدية الصمار أمس الاثنين أول حالة وفاة لممرض عامل في مدينة الصمار، كما يخضع 13 مصابا بهذا الفيروس للعلاج 5 منهم في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و8 آخرين خارج الولاية.