القصرين: تمكين مزودي الجهة من كمية من قوارير الغاز المعد للإستهلاك المنزلي

سعيا لتفادي النقص الحاد المسجل حاليا في قوارير الغاز المعد للإستهلاك المنزلي بمختلف معتمديات ولاية القصرين، تم اليوم الثلاثاء، تمكين مزودي الجهة من كمية من هذه المادة الحيوية، وذلك بعد اتفاق المصالح المركزية بوزارة التجارة والإدارة العامة لشركة عجيل في رادس، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة، سامية البريكي.

وأضافت البريكي في تصريح ل”وات”، أنه تم أيضا الإتفاق مع أعوان الحرس الوطني على تأمين عملية إيصال هذه الكميات للجهة وعدم تحويلها إلى ولايات أخرى، مبينة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة ضخ كميات أخرى من قوارير الغاز بالجهة لتفادي النقص الحاصل في قوارير الغاز الطبيعي الذي تعذر تزود عدد من ولايات الجمهورية به بسبب احتجاجات عدد من شباب ولاية قابس أمام معمل الغاز بغنوش للمطالبة بحقهم بالتشغيل في الشركات المنتصبة بالجهة.

وذكرت أنه تم أمس الاثنين عقد جلسة في الغرض مع والي الجهة، عادل مبروك، وتم الاتصال بشركة “عجيل” برادس، لتمكين الجهة من كميات إضافية، نظرا لخصوصية مناخها البارد.