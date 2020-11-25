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عاجل: التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة التونسيّة

2020/11/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (117)، أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 نوفمبر الجاري يتعلّق بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر.

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة ابتداء من 26 نوفمبر 2020 إلى غاية 25 ديسمبر2020 .

وكان رئيس الدولة قرر يوم 29 ماي 2020 التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيا و إصابة 16 آخرين بين امنيين ومدنيين.

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