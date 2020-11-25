القصرين :حالة وفاة واحدة و 108 إصابات جديدة جديدة جراء وباء الكورونا

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين ، مساء أمس الثلاثاء ، 108 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد عقب صدور نتائج تحاليل 203 عينة تم تحليلها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بالقصرين( 171 عينة كشفت إصابة 94 إصابة ) وبالمخبر الخاص ( 7 عينات كانت جميعها ايجابية ) مع تحاليل سريعة ( 21 تحليلة فيهم 7 إصابات جديدة ) مما يرفع من عدد المصابين بالجهة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الإربعاء الى 2118 حالة اصابة.

كما رصدت ذات المصالح مساء أمس حالة وفاة جديدة تخصّ امراة تبلغ من العمر 90 سنة كانت تقيم بقسم كوفيد19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالولاية الى 99 حالة وفاة منذ بدء الموجة الثانية لفيروس ” كورونا” وفق ما افاد به (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعبانبي .

وبيّن الشعباني في تصريحه أن 5 مصابين يخضعون حاليا لعملية التنفس الإصطناعي بقسم كوفيد19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين كما يخضع شخصان آخران للتنفس بالأكسجين في قسم الانعاش فيما يواصل 20 مريضا الاقامة بذات المستشفى و ينتظر 5 أشخاص (حالتهم مستقرة ) نتائج تحاليلهم لتمكينهم من مغادرة المستشفى.

وشدّد بالمناسبة على ضرورة إحترام كافة المواطنين لقواعد حفظ الصحة والإلتزام بحمل الكمامات وتكريس التباعد الجسدي مع ضرورة تقّيد الحاملين للفيروس بتراتيب الحجر الصحي الذاتي الإجباري ، واصفا الوضع الوبائي بالجهة بالحرج في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة والوفاة بسبب تراخي المواطنين وعدم التزامهم بقواعد حفظ الصحة ومقتضيات البرتوكول الصحي .

لطيفة