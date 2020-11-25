المنستير: 3 وفيات و10 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت ولاية المنستير تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 10 إصابات أمس مقابل أكثر من 50 إصابات سابقا ليرتفع مجموع الإصابات إلى 5266 إصابة، في حين شهد معدّل الوفيات استقرارا بين حالتي وفاة و3 وفيات يوميّا حيث سجلت 3 وفيات جديدة ليتطور المجموع إلى 134 وفاة حسب آخر حصيلة محيّنة على الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء وفق ما ذكره لـت( وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.

وشملت الإصابات الجديدة أربعة معتمديات من مجموع 13 معتمدية بالجهة وتوزعت إلى 4 إصابات بجمال، و3 إصابات بالمنستير، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بقصر هلال. وارتفع مجموع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 3879 حالة بعد شفاء 77 حالة جديدة منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية 24 نوفمبر الجاري. وانهي مجموع 28 ألفا و547 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري.

ولا يزال في الجهة 1253 شخصا حاملا لفيروس كورونا المستجد، و2939 شخصا في الحجر الصحي الذاتي في حين لا يوجد أي شخص في الحجر الصحي الاجباري بعد أن استكمل أمس 87 شخصا قضاء مدّة الحجر الصحي الاجباري حسب حمودة الببة.