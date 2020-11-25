الإمارات تعلق منح التأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية..وهذه التفاصيل..

أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها بلدان عربية، وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع، واطلعت عليها رويترز، إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، منها أفغانستان وليبيا واليمن، معلقة حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

ولم يكن لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات تعليق عندما اتصلت بها رويترز.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية. ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية، لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.

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وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات، وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية، لن يتضرروا من القيود الجديدة، ويمكنهم دخول الإمارات.