وزارة التربية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي الى 3059 إصابة

سجل عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 المرصودة بالوسط المدرسي ارتفاعا، حيث بلغ 3059 إصابة إلى حدود يوم 24 نوفمبر الجاري، وفق المعطيات المحينة التي نشرتها وزارة التربية، مساء الاربعاء.

وبلغت نسبة شفاء المصابين بكوفيد ـ19 في الوسط المدرسي 4ر72 بالمائة، أي ما يعادل مجموع 2216 متعاف، وذلك خلال الفترة المتراوحة من 15 سبتمبر 2020 و24 نوفمبر الجاري.

وبلغ عدد الوفيات في الوسط المدرسي جراء الإصابة بهذا الوباء، 24 حالة وفاة، خلال نفس الفترة.

وسجل أاكبر عدد من الإصابات في الوسط المدرسي في صفوف المدرسين ب1416 إصابة، شفي منهم 998 مصابا، يليهم التلاميذ ب1280 إصابة شفي منهم 976 .

أما عدد الإصابات في صفوف المرشدين التطبيقيين، فقد بلغ 289 إصابة، شفي منهم 187 مصابا، فيما وقع تسجيل 74 إصابة في صفوف العملة، شفي منهم 55 .