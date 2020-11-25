التحركات الاحتجاجية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أبرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة

مثلت الأوضاع العامة بالبلاد، خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل بعض التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد ظهر الأربعاء، في قصر قرطاج، برئيس الحكومة، هشام المشيشي .

وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، أكد رئيس الدولة على وجوب الحرص على توفير المواد الضرورية للتونسيين في مختلف مناطق الجمهورية، داعيا إلى “تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والأساسية للمواطنين”.

من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، بعيدا عن الانقسامات”، داعيا إلى “وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات”، بحسب نفس المصدر.