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منوبة: وفاة عائلة متكونة من اربعة اشخاص اختناقا بالغاز في طبربة

2020/11/26 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

توفي صبيحة اليوم الخميس، اربعة اشخاص من عائلة واحدة متكونة من زوجين وطفلتيهما، اختناقا بالغاز، في منزل بحي القنال طريق الشويقي التابعة لمعتمدية طبربة، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.

وبينت ذات المصادر ان الجيران تفطنوا لتسرب الغاز واختناق العائلة به، فقاموا بنقل الضحايا الى المستشفى المحلي بطبربة اين اكدت معاينة طبيب الاستعجالي وفاتهم جميعا بالغاز، وفق المعطيات الاولية.

وتمت احالة جثامين الضحايا، بإذن من والنيابة العمومية، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول في حين تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد الاسباب

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