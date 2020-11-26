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صفاقس-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و122 إصابة جديدة في آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة

2020/11/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات و122 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 375 تحليلا مخبريا منجزا، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة قي آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة إلى 168 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 6319 حالة في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 5165 شخصا بعد تسجيل 87 حالة شفاء جديدة.

ويقيم حاليا 15 مريضا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و81 مريضا بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و31 مصابا بالمصحات الخاصة.

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