النسق السلبي يلازم توننداكس في اقفال الخميس

أنهت بورصة تونس معاملات، الخميس، بنسق سلبي. وتراجع توننداكس بنسبة 0،47 بالمائة ليصل إلى مستوى 6773،73 نقطة وسط معاملات بقيمة 6،8 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “تونس للللأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم البنك التونسي الاماراتي قائمة الارتفاعات. وتمكّن السهم، وسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها الألف دينار، من تحقيق زيادة بنسبة 5 بالمائة ليقفل سعره في حدود 8 دنانير.

وواصل سهم تواصل القابضة نهجه التصاعدي اذ زاد سعره بنسبة 3،4 بالمائة وبلغ مستوى 0،300 دينار وسط معاملات بقيمة 88 ألف دينار. وقد أظهر السهم اداء ايجابيا منذ بداية سنة 2020 بعد تطوّر سعره بنسبة 15،5 بالمائة.

وتكبّد سهم تأمينات ستار أكبر الخسائر خلال الحصّة اذ تراجعت قيمته بنسبة 4،5 بالمائة لتصل إلى مستوى 128 دينار وسط مبادلات قاربت الصفر.

وتحت تأثير موجة بيع تدهور سعر سهم شركة أدوية بنسبة 3،2 بالمائة ليبلغ 4،500 دينار. وتمكن السهم من تحقيق معاملات بقيمة 147 ألف دينار خلال الحصّة.

وكان سهم أوروسيكل الأكثر حركيّة خلال الحصّة اثر تحقيق معاملات بقيمة 2 مليون دينار. وانهى السهم معاملات، الخميس، على شبه استقرار في حدود 25،500 دينار.