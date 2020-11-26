نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية نابل

سجلت ولاية نابل خلال اليومين الاخيرين، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و 140 حالة إصابة محلية جديدة، أظهرتها نتائج 424 تحليلا مخبريا، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية منذ بداية الجائحة إلى 166 حالة وفاة و 6030 حالة إصابة مؤكدة من بينها 1182 حالة نشيطة

وتوزّعت حالات الاصابة الاخيرة إلى 24 حالة بمعتمدية نابل، و22 حالة بمعتمدية قليبية، و21 حالة بمعتمدية بني خيار، و20 حالة بمعتمدية الحمامات، و14 حالة بمعتمدية منزل تميم، و13 حالة بمعتمدية قربة، و8 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري، و6 حالات بمعتمدية الهوارية، و4 حالات بمعتمدية منزل بوزلفة، و3 حالات بمعتمدية قرمبالية، وحالتين (02) بمعتمديتي سليمان وبوعرقوب و حالة (01) بمعتمدية بني خلاد

ولاية باجة

سجلت ولاية باجة أمس الأربعاء حالة وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” المستجد و26 حالة إصابة إضافية، توزعت إلى 19 حالة بين باجة الشمالية والجنوبية (تسجل منذ اسابيع أعلى عدد للاصابات)، و4 اصابات بتستور واصابتين بمجاز الباب، واصابة واحدة بنفزة.

وباحتساب الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الوبائية في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 58 حالة وفاة و2083 حالة إصابة، إلى جانب تعافي 1635 شخصا.

ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، امس الاربعاء بالمرناقية، و 17 إصابة جديدة اليوم الخميس، إلى جانب 5 حالات تعاف ارتفع معها عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة الى 1151 حالة، متجاوزا عدد الحالات النشيطة والبالغة الى غاية اليوم 673 حالة، منها 666 حالة محل إيواء ذاتي، و07 حالات بالمستشفيات.

هذا وسجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 1974 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 144 حالة وفاة، و1151 حالة شفاء، فيما لاتزال 673 حالة نشيطة.

ولاية القصرين

تطوّرت حصيلة الوفيات جراء وباء “كورونا” في ولاية القصرين إلى 103 حالات وفاة عقب تسجيل 5 حالات وفاة مساء أمس الأربعاء توزعت على معتمديات القصرين الشمالية، والجنوبية، وسبيطلة، وسبيبة وماجل بلعباس، وتطوّر بدوره إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم إلى 2153 حالة إصابة بعد تسجيل 34 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الفارطة، توزّعت حسب المعتمديات بين القصرين الشمالية والجنوبية بـ19 إصابة، و بـ4 إصابات بكل من تالة وفوسانة، وبإصابتين بكلّ من حاسي الفريد وفريانة، وبإصابة واحدة بسبيطلة ومثلها بمعتمديتي سبيبة وماجل بلعباس، حسب ذات المصدر.

هذا وبلغت حالات الشفاء بالجهة 1339 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشيطة 712 حالة نشيطة كانت أغلبها بمعتمديتي القصرين الشمالية والجنوبية بـ322 حالة نشيطة وأقلها بمعتمديتي حيدرة، والعيون بإصابة واحدة لكل منهما.

ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 19 حالة شفاء إضافية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1630 حالة اصابة منها 1142 حالة شفاء و65 حالة وفاة، فيما يقيم حاليا 9 أشخاص من بين المصابين بفيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد في المستشفيات.

ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات و122 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 375 تحليلا مخبريا منجزا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة إلى 168 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية إلى 6319 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 5165 شخصا بعد تسجيل 87 حالة شفاء جديدة.

ويقيم حاليا 15 مريضا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و81 مريضا بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و31 مصابا بالمصحات الخاصة

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي حالتي وفاة جديتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” و48 حالة ايجابية جديدة حاملة للفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ ظهور الوباء بالجهة الى 63 حالة وفاة (62 حالة منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط) و 1857 إصابة مؤكدة (1746 إصابة إثر فتح الحدود).

هذا وتم الاعلان خلال جلسة الهيئة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” عن الغلق الكلي لمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية لمدة 14 يوما، انطلاقا من يوم غد الجمعة، وذلك إثر تجسيل ارتفاع على مستوى الإصابات والوفيات بفيروس “كورونا” بمدينة دوز.

ولاية الكاف

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب إصابة 44 شخصا بعدوى بالفيروس، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 77 حالة وفاة و2462 حالة إصابة.

وتأتي هذه الحصيلة إثر آخر تحيين جديد للوضعية الوبائية المتصلة بانتشار فيروس “كورونا” في ولاية الكاف، وذلك بعد صدور نتائج 70 تحليلا مخبريا أجريت بتاريخ 24 نوفمبر الجاري.

هذا وأتمّ 2438 شخصا فترة الحجر الصحي وتماثلوا إلى الشفاء، في حين لايزال 38 شخصا يقيمون في المستشفيات، منهم اثنين في العناية المركزة بمستشفى الكاف.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ37 عينة، صدرت اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت، حسب الدوائر الصحية، إلى 4 بالمهدية وإصابة واحدة بكل من شربان وملولش.

وسجلت الجهة، أيضا، تعافي 51 مصابا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1200 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس كرونا بالمهدية ، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، 1676 منها 52 حالة وفاة، و424 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية سوسة

أعلنت الادارة الجهوية للصحّة بسوسة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بـفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات الى 222 وفاة منذ ظهور الوباء (214 حالة بعد فتح الحدود في 27 جوان الماضي)، وعن رصد 56 إصابة جديدة بالفيروس وذلك من مجموع 236 عيّنة تمّ تحليلها، يوم امس الاربعاء، ليرتفع أيضا إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة الى 7331 إصابة (7242 بعد إعادة فتح الحدود)، مقابل تعافي 3593 شخصا.

ويقيم حاليا، 99 مصابا بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة.

ولاية قفصة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة، اليوم الخميس، عن رصد 40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد،ّ طالت أغلبها معتمدية قفصة الجنوبية بحصيلة 25 إصابة لأشخاص يقطنون بأحياء الدوالي والشباب والسّرور والنّور والمولّى وأيضا بحي الأفران، أمّا بقية الإصابات فهي لأشخاص من معتمديات القصر بـ8 إصابات و المظيلة، بـ 6 إصابات، والقطار بإصابة واحدة.

ويرتفع، بعد الإعلان عن هذه الحصيلة الجديدة من الإصابات، مجموع المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا” بقفصة إلى حدود 595 مصابا، من بينهم عدد من المصابين يقيمون بأقسام كوفيد ـ19 بمستشفيات مدن قفصة، والمتلوي، والرديف.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بقفصة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1591 مصابا، توفّي من بينهم 68 شخصا، وتعافى منهم 931 مصابا.

ولاية تطاوين

سجّلت ولاية تطاوين، اليوم الخميس، 46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع اجمالي المصابين منذ بدء الجائحة الى 799 إصابة مؤكدة (منها 38 إصابة حالة قبل إعادة فتح الجدود موفى جوان الفارط).

وتتوزع الاصابات الجديدة بالفيروس، الى 32 في تطاوين الشمالية، و10 في تطاوين الجنوبية، و2 في رمادة، واصابة واحدة في البئر الاحمر، ومثلها في بني مهيرة.

وارتفع، أيضا، عدد المتعافين من الفيروس الى 493 متعاف، فيما يخضع حاليا 199 مصابا للحجر الصحي الذاتي، ويخضع 12 مصابا بفيروس “كورونا” للعلاج، نصفهم في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، والنصف الثاني في مستشفيات عمومية ومصحات خارج الولاية.