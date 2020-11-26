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تطاوين: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/11/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، اليوم الخميس، 46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع اجمالي المصابين منذ بدء الجائحة الى 799 إصابة مؤكدة (منها 38 إصابة حالة قبل إعادة فتح الجدود موفى جوان الفارط).
وتتوزع الاصابات الجديدة بالفيروس، الى 32 في تطاوين الشمالية، و10 في تطاوين الجنوبية، و2 في رمادة، واصابة واحدة في البئر الاحمر، ومثلها في بني مهيرة.
وارتفع، أيضا، عدد المتعافين من الفيروس الى 493 متعاف، فيما يخضع حاليا 199 مصابا للحجر الصحي الذاتي.
ويخضع 12 مصابا بفيروس “كورونا” للعلاج، نصفهم في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، والنصف الثاني في مستشفيات عمومية ومصحات خارج الولاية.

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