قبلي: تسجيل حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” وإعلان الغلق الكلي لمعتمديتي دوز الشمالية والجنوبية لمدة 14 يوما

قال رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الخميس، بأن الجهة سجلت حالتي وفاة جديتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة الى، 63 حالة، منها 62 حالة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وأشار، الحداد، في تصريح لـ(وات)، انه قد تم ايضا رصد 48 حالة ايجابية جديدة حاملة للفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة الى، 1857 إصابة مؤكدة، منها 1746 إصابة تم تسجيلها إثر فتح الحدود.

من جانب آخر، أفاد المعتمد الاول لولاية قبلي، توفيق المباركي، بأنه وتبعا للقرارات الواردة بالمراسلة التي تلقتها، اليوم الخميس، السلط الجهوية من رئاسة الحكومة، تقرر الغلق الكلي لمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية لمدة 14 يوما، انطلاقا من يوم غد الجمعة.

وأوضح، في تصريح لـ(وات)، أن هذا القرار تم الاعلان عنه خلال جلسة الهيئة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا”، على إثر تجسيل ارتفاع على مستوى الإصابات والوفيات بفيروس “كورونا” بمدينة دوز، تم في خصوصها توجيه مراسلات لرئاسة الحكومة.

وأضاف، المباركي، في السياق ذاته، أنه سيتم القيام بالتقصي المكثف عن فيروس “كورونا” بالمنطقة، فضلا عن فرض الحجر الاجباري على كافة الحالات الحاملة للفيروس، مع غلق المؤسسات التربوية بدوز لمدة 5 ايام بداية من يوم غد.

وستخصص أيام الغلق لهذه المؤسسات، من أجل تعقيم كافة فضاءاتها ضمن حملات مجدولة زمنيا، بمساهمة المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، وذلك بهدف الحد من انتشار الوباء بالجهة وكسر حلقة العدوى بين التلاميذ والاهالي.

ودعا، المعتمد الأول للولاية، أهالي مدينة دوز الى الالتزام بمعاضدة هذه المجهودات لانجاح هذه التدخلات، وتجاوز الوضع الوبائي الحرج الذي تمر به المنطقة، حسب تعبيره.