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مكتب البرلمان يقرر إحالة تقرير لجنة المالية حول مشروع ميزانية الدولة على الجلسة العامة غدا السبت

2020/11/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

اطلع مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الجمعة، باشراف طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان، على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021 ، وقرّر إحالته على الجلسة العامة ليوم غد السبت.

وأحال مكتب المجلس على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2019 وبرنامج عملها لسنة 2021، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

كما تداول في مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي، لاسيما ما يتعلق منه بتنشيط مجموعات الصداقة البرلمانية، والإعداد لاحتضان مجلس نواب الشعب للدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال سنة 2021.

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