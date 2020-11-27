منوبة-كوفيد19: تسجيل 28 إصابة جديدة وتجاوز سقف الألفي إصابة منذ بداية الجائحة

سجّلت، ولاية منوبة، اليوم الجمعة ، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” دون رصد أيّة وفيات إضافية، لتبلغ الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة 2002 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 144 حالة وفاة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، لـ(وات).

وارتفع بذلك، عدد حالات الاصابة الى 708 حالات منها 701 حالة ايواء ذاتي، و7 حالات إيواء بالمستشفيات، فيما استقر عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة في حدود 1151 حالة، متجاوزا عدد الحالات النشيطة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة بـ241 حالة، وطبربة بـ156 حالة، والجديدة بـ79 حالة، ووادي الليل بـ67 حالة، والمرناقية بـ72 حالة، ودوار هيشربـ52 حالة، وبرج العامري بـ32 حالة، والبطان بـ24 حالة.