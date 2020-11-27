عاجل: قرار جديد باعفاء هذه الفئة من الحجر الصحي الذّاتي

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2020/11/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة أنّه يعفى المسافرون القادمون إلى البلاد التونسية على متن الرحلات المنتظمة (Régulier) في إطار رحلات منظمة ومؤطرة (Inclusive Tour) من شرط الخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول إلى البلاد التونسية وذلك شريطة:

1. الإستظهار بما يفيد حجز وخلاص (Voucher) رحلة سياحية منظمة ومؤطرة (Inclusive Tour) عن طريق متعهد رحلات.

2. الإستظهار، عند التسجيل، بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار”RT-PCR” على ألاّ يتجاوز تاريخ نتيجة الإختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر باتجاه البلاد التونسية.

3. القيام بالتعمير الإلكتروني للخانات المضمنة بالموقع ” https://app.e7mi.tn” قبل موعد رحلة القدوم باتجاه البلاد التونسية.

4. تطبيق أحكام البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية (Cohorting).

ودعت الإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل واللوجستيك شركات النقل الجوي التونسية والأجنبية إلى التقيد بهذه الأحكام.

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