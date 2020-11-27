الكاف: حالتي وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تقرير تحييني حول الوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وإصابة 53 شخصا بهذا الفيروس، وذلك بعد ورود نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 101 عينة، بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، طارق الراجحي.

وأوضح الراجحي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الوفيات ارتفع في حصيلة جديدة إلى 79 حالة، وعدد الاصابات بالفيروس الى 2518 حالة مؤكدة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجهة

في المقابل، لاحظ ذات المصدر، أن عدد الأشخاص الذين يقيمون في المستشفيات انخفض الى 34 شخصا، إثنان (02) منهم في الانعاش، مع تسجيل 2091 حالة تعافي من الفيروس.

وأشار، الى أن الوضعية الوبائية بالمستشفيات تحت السيطرة، وانه لا يوجد اكتضاض بهذه المؤسسات، على حد تعبيره.