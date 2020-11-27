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جلسة عمل في قصر الحكومة بالقصبة لتدارس برامج وملفات تنموية تخص ولاية مدنين

2020/11/27 أخبار, المصدر, سياسة

أشرف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل لتدارس البرامج والمشاريع التنموية بولاية مدنين.
وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أكد المشيشي خلال هذه الجلسة، أنّ الحكومة حريصة على متابعة الملفات التنمويّة والبحث المشترك عن الآليات الكفيلة بمعالجة بعض مشاريع التنمية التي تواجه صعوبات في تفعيلها على أرض الواقع، استجابة لتطلعات أهالي مدنين.

وبين أن الحكومة تنتهج في هذا المجال مقاربة جهوية مبنـيّة على الشراكة والتعاون الدائم مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة مكوّنات القوى الحيّة بالجهة

وحضر جلسة العمل عدد من الوزراء، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ووالي مدنين، حبيب شواط، إضافة إلى عدد من الإطارات الجهوية بمدنين.

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