توننداكس يراكم 4 أسابيع من الاداء الإيجابي

واصل النهج الايجابي ملازمة بورصة تونس للأسبوع الرابع على التوالي (من من 23 الى 27 نوفمبر 2020) ليرتفع مؤشرها المرجعي، توننداكس، بنسبة 0،6 بالمائة ويتجاوز النقطة 67800 (6782،21 نقطة) مقلصا، بذلك، من خسائره السنوية إلى 4،8 بالمائة.

وتحسّنت قيمة المعاملات مقارنة بالأسبوع المنقضي (20 نوفمبر 2020) ليبلغ حجمها 41 مليون دينار مستفيدة من تبادل 4 كتل من أسهم الشركة العقارية التونسية السعودية (بقيمة 5،4 مليون دينار) والمغازة العامّة. وتمّ تبادل هذه الكتل خلال حصّة، الثلاثاء 25 نوفمبر 2020.

وتمكّنت أسهم تواصل القابضة من تحقيق أهم الارتفاعات خلال الأسبوع لتزيد قيمة السهم ب19،2 بالمائة ويصل الى مستوى 0،310 دينار وسط مبادلات بحجم 221 ألف دينار. وللتذكير فان مؤشرات النشاط للمجموعة، إلى موفى سبتمبر 2020، أظهرت تقهقر رقم أعمالها بنسبة 45 بالمائة لتصل إلى 39 مليون دينار.

وكان سهم سرياليس من بين الأسهم الأفضل اداء. وتحسن سعر السهم، بعد تبادله بقيمة 187 الف دينار، بنسبة 10،2 بالمائة ليصل الى قيمة 8،450 دينار. ومنذ بداية السنة تمكن السهم من الارتفاع بنسبة 42 بالمائة.

وتكبدت أسهم تأمينات ستار أكبر الخسائر اذ فقدت 6،7 بالمائة من قيمتها. وبلغ سعر السهم 125 دينارا وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز 50 الف دينار. واظهرت الشركة الرائدة في مجال التامينات في تونس تراجع منح الاصدار بنسبة 1،6 بالمائة (290،5 مليون دينار) موفى سبتمبر 2020 مقابل منح مستقرة خلال الفترة 2017 / 2019.

وتحت تاثير موجة بيع فقد سهم سرفيكوم نسبة 6،5 بالمائة من قيمته ليصل الى 2،030 دينار. وقدرت قيمة المعاملات على السهم ذاته ب320 ألف دينار طيلة الأسبوع. وأعلن القائمون على تسيير سرفيكوم، خلال جلسة الافصاح المالي يوم 24 نوفمبر 2020، عن مخطط انعاش سيمكن من مواصلة التخلي عن قطاع الاشغال العامّة والاتصالات والتركيز على مهن التكييف والمصاعد.

ورغم تعليق تداولها ابتداء من حصّة الاربعاء 25 نوفمبر 2020 تصدّرت أسهم العقاريّة التونسيّة السعوديّة قائمة الأسهم الأكثر تبادلا بقيمة 10،8 مليون دينار. وتمكّن السهم من الارتفاع بنسبة 3،8 بالمائة لينهي الأسبوع عند مستوى 2،440 دينار.