عاجل: ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في تونس إلى 3106 حالة..وهذه اخر المستجدات..

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء امس الجمعة، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 3106 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 26 نوفمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بتاريخ 26 نوفمبر الحالي تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4367 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 68464 من بين 93 ألفا و475 حالة حاملة للفيروس، وذلك بعد تسجيل 1011 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه يتم حاليا التكفل بـ 1450 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 290 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 125 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.