صفاقس: ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس “كورونا” إلى 177 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة

ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية صفاقس إلى 177 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم السبت.

كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى 6558 إصابة بعد تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة أمس الجمعة من مجموع 401 تحليل تم القيام بهم، في المقابل ارتفع عدد المتعافين من الوباء في الجهة إلى 5374 بعد تسجيل 118 حالة شفاء جديدة.

ويرقد حاليا في أقسام العناية المركزة 15 مصابا، وفي قسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 82 مصابا، وفي المصحات الخاصة 34 مصابا.