نشرة السادسة مساء حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي، اليوم السبت،4 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و83 حالة إصابة إضافية بنفس الفيروس، لتبلغ الحصيلة الوبائية بالجهة منذ ظهور الجائحة 71 حالة وفاة (70 حالة منها سُجلت منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط)، و1998 حالة إصابة (منها 1887 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود).

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، 29 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع نتائج 76 عينة تحليل، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة في الجهة الى 1685 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 69 حالة وفاة.

ولاية قفصة

تسبّب فيروس “كورونا” المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في وفاة شخصين من ولاية قفصة، أحدهما طبيب يعمل في القطاع الخاصّ، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بالجهة، منذ ظهور الجائحة في شهر مارس الماضي، إلى 73 وفاة، فيما بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس 1646 مصابا تعافى منهم 931 مصابا، أمّا عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس فيبلغ عددهم حاليا 650 مصابا، من بينهم عدد من المصابين يقيمون بأقسام كوفيد ـ19 بمستشفيات مدن قفصة، والمتلوي، والرديف.

ولاية الكاف

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 92 تحليلا مخبريا أجريت بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الاصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 2570 حالة شفي منها2151 شخصا اي بنسبة تفوق 83 بالمائة، هذا ويجري حاليا التكفل بـ38 شخصا في مستشفيات الجهة منهم 3 في قسم الإنعاش.

ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ارتفع معها إجمالي عدد الوفيات بالجهة إلى 57 حالة ، فيما سجّلت مساء أمس الجمعة، 27 إصابة جديدة بالفيروس ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات منذ بداية الجائحة إلى 1106 إصابات، منها 1103 حالات بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي.

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ116 عينة، صدرت اليوم السبت، وفاة 3 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد بكل من الدائرة الصحية بالمهدية (مواطن يبلغ من العمر 48 سنة)، والسواسي (مسن عمره 82 سنة)، وشربان (مواطنة تبلغ من العمر 63 سنة).

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 9 بالسواسي، و8 بالمهدية، و7 بقصور الساف، و6 بالشابة إلى جانب 3 إصابات بكل من سيدي علوان، وأولاد الشامخ، وإصابتين بشربان، وإصابة واحدة بهبيرة.

وأنهى، في المقابل، 51 مصابا فترة الحجر الصحي بعد تماثلهم للشفاء، ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1301 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول إصابة، 1796 منها 55 حالة وفاة و440 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

ولاية سوسة

سجلت ولاية سوسة، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، 75 حالة ايجابية جديدة للاصابة بالفيروس من بين نتائج 245 عينة تم رفعها امس الجمعة، لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ ظهور الوباء الى 229 حالة وفاة (منها 221 حالة منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي)، و7455 حالة إصابة (منها 7366 حالة منذ اعادة فتح الحدود).

هذا وتماثل 3522 مصابا للشفاء، فيما لا يزال 3623 آخرون ملتزمين بالحجر الصحي، ويقيم حاليا، 99 مصابا بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة من بينهم 26 مصابا في حالة انعاش، الى جانب 15 مصابا أصيلي ولايات أخرى.

ولاية تطاوين

سجلت ولاية تطاوين، اليوم السبت، 5 وفيات، 2 منها في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و3 في مؤسسات استشفائية خاصة وعمومية خارج الولاية، فضلا عن تسجيل 52 اصابة جديدة توزعت إلى 28 في تطاوين الشمالية، و20 في تطاوين الجنوبية، و3 في غمراسن، وواحد في البئر الاحمر.

وباعتبار الحصيلة الجديدة المسجّلة اليوم يرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 63 حالة (حالة واحدة منها قبل إعادة فتح الحدود في جوان الماضي)، فيما يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 861 إصابة (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

ويخضع حاليا 212 مصابا للحجر الصحي المنزلي، فيما انهى 535 مصابا الحجر الصحي الذاتي واعتبروا من المتعافين، ويخضع 5 مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و9 مصابين آخرين في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.