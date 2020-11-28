تطاوين-كوفيد19: تسجيل 5 حالات وفاة و52 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت ولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية ارقاما غير مسبوقة من حيث الوفيات والاصابات بفيروس “كورونا “حيث كشف آخر تحيين للوضع الوبائي أصدرته الادارة الجهوية للصحة، اليوم السبت، تسجيل 5 وفايات، 2 منها في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و3 في مؤسسات استشفائية خاصة وعمومية خارج الولاية، فضلا عن تسجيل 52 اصابة جديدة توزعت إلى 28 في تطاوين الشمالية، و20 في تطاوين الجنوبية، و3 في غمراسن، وواحد في البئر الاحمر.

وباعتبار الحصيلة الجديدة المسجّلة اليوم يرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 63 حالة (حالة واحدة منها قبل إعادة فتح الحدود في جوان الماضي)، فيما يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 861 إصابة (38 منها قبل إعادة فتح الحدود).

ويخضع حاليا 212 مصابا للحجر الصحي المنزلي، فيما انهى 535 مصابا الحجر الصحي الذاتي واعتبروا من المتعافين، ويخضع 5 مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و9 مصابين آخرين في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية.